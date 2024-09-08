創意看旺 二檔強強滾

台股反彈逾200點，上周五上漲247點、收21,435點，盤面上高價股如創意（3443）、川湖（2059）等AI族群走揚。發行券商建議，對於AI類股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意股價6日開低走高，再度登上千元關卡，使千金股回到14檔。展望後市，法人指出，今年在美國CSP客戶已開始貢獻營收帶動下，AI營收貢獻度將由8%倍增為16%至19%。NRE維持雙位數成長表現、Turnkey則因消費性需求不如預期，預估雙位數下滑。

法人估，創意2024年營收可能持平於2023年，而毛利率與營業利益率預估轉升，看好今年全年獲利挑戰歷史新高。

就中長期營運來看，法人指出，第六代高頻寬記憶體（HBM4）之後，基礎裸晶整合HBM與UCIe為創意強項，CSP接單機率大。今年上半年N5以下先進製程占turnkey營收3%，隨著CSP大型TK3訂單有機會於2025年下半進入量產，有機會放大到10%以上。

亞洲最大伺服器導軌製造商川湖下半年營運將優於上半年，毛利率及營業淨利率將高於去年整體平均值。法人指出，國內ODM／OEM／EMS多是川湖客戶，隨今年下半年下游AI伺服器出貨大爆發，看好川湖營收續創新高可期，第3季原預期處平台交替期，可望呈現持穩或成長、第4季營運會比第3季好，且動能可以期待。

就趨勢來看，此波ChatGPT帶出來的全球AI浪潮，川湖站在相當有利的位置，不論是ASIC平台，或是輝達、英特爾及AMD平台都相當重要，川湖技術獲肯定，且應用愈來愈廣，樂觀看待2025年營運、2026年亦將持續成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的創意、川湖相關認購權證，擴大獲利空間。