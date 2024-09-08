鴻海、台達電 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
鴻海。 聯合報系資料照
鴻海。 聯合報系資料照

蘋果新機iPhone 16將在本周發表，蘋概股提早熱身，供應鏈鴻海（2317）、台達電（2308）在新機題材帶動，上周五股價雙雙收紅，投資人可透過權證以較低成本參與行情。

鴻海8月營收因受iPhone等消費性電子產品進入新舊產品轉換期影響，營收5,483.1億元，月減4.2%、年增 32.8%，創同期新高；累計前八月營收3.9兆元，年增 9.5%，也是歷年同期最佳。

鴻海、台達電相關權證 圖／經濟日報提供
鴻海、台達電相關權證 圖／經濟日報提供

在前八月產品營收表現方面，雲端網路、元件及其他產品均較去年同期強勁成長、電腦終端產品顯著成長，消費智能產品略微衰退。鴻海表示，進入下半年旺季，營運將漸加溫，第3季營運將季增及年增表現，能見度較前次預估更佳，預估本季營運將繳出較前一季與去年同期雙成長成績單。

台達電上月底宣布斥資7,100萬美元，透過旗下日本及南韓子公司，收購日本上市公司Alps Alpine及其南韓子公司旗下功率電感及粉末材料業務的生產及研發設備，以及相關專利及智慧財產權等資產。此次收購完成後，將能結合Alps Alpine功率電感事業在日、韓兩地的研發、生產及客戶資源，強化被動元件在資料中心、AI 高速運算、邊緣運算、電動車、智慧手機及新一代資通訊產品等領域應用布局。

權證發行券商建議，看好鴻海、台達電的投資人，可挑選價內外20%以內，距到期日100天以上相關權證。連結鴻海相關權證有鴻海統一43購04、鴻海凱基42購01；台達電相關權證有台達電統一43購01、台達電元大41購03。

台達電 鴻海

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