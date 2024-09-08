華碩、矽力 認購有戲

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
華碩董事長施崇棠。 聯合報系資料照
華碩董事長施崇棠。 聯合報系資料照

台股多空震盪，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，投資人可參考華碩（2357）、矽力（6415）等，利用權證參與行情。

法人表示，台股近期走勢呈現多空角力，市場雜音包括通膨變化、聯準會利率決策動向、景氣疑慮等，短線上確實影響區域部分資金走向，進而壓抑投資信心。

華碩、矽力相關權證 圖／經濟日報提供
華碩、矽力相關權證 圖／經濟日報提供

國泰證券建議，投資人若看好營運成長性佳的中長期優質股，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。　

華碩商用電腦銷售告捷，第2季在台灣商用桌機及筆電市場的市占均拿下第一。華碩看好，目前商用客戶對AI PC詢問度高達九成，隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，預計2026年整體商用市場AI PC覆蓋率將超過90%。

市調機構IDC最新報告指出，華碩第2季在台商用桌機市占率達45%，商用筆電市占率31.3％，都拿下第2季銷售第一。

華碩表示，企業、學校客戶熱情支持，今年業績穩定達標，商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，明年成績絕對比今年好。

矽力表示，下半年庫存調整逐漸結束，大多數應用市場對於公司產品的需求將恢復正常，接下來幾季業績走勢應會恢復季節性變化，第3季可能與上一季持平到略增，第4季則會繼續成長。

矽力累計前七月合併營收100.88億元，年增23.4%；今年上半年每股純益1.66元。矽力上半年營收結構中，以消費性電子應用的38%最高，工業用產品32%，資訊產品占15%，車用占一成，網通應用則占5%。

依照過往營運軌跡，傳統上矽力第4季業績表現會比第3季增加一到二成，因為第4季大陸市場消費性電子應用需求強，公司會推新產品，客戶也為新一年的用量預做準備。國泰證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。

矽力 華碩

延伸閱讀

華碩IFA發表多款Copilot+ PC Intel：與華碩為提升體驗攜手合作

華碩宣布啟動「All in AI」計畫 搶攻AI伺服器商機

華碩宣布啟動All in AI計畫 推全方位AI基礎設施解方攻伺服器市場

華碩「棉花糖」鍵鼠甜進誠品 預期銷量翻倍

相關新聞

華碩、矽力 認購有戲

台股多空震盪，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，投資人可參考華碩（2357）、矽力（6415）等，利用權證參與行...

台指期 未見止跌訊號

台股上周五（6日）上漲247點，收在21,435點，累計全周下跌832點。觀察上周五股票期貨成交狀況，除新光金與大小台積...

期貨商論壇／黃金期 展望向上

美國8月製造業採購經理人指數（PMI）連續二個月低於50以下，創下今年最低值，另外，ISM製造業指數為47.2，已連續五...

期貨商論壇／航運期 緊盯運價

聯準會利率決策會議即將登場，主席鮑爾雖未在全球央行年會提及漸進式降息，為9月一次降息2碼增添想像空間，美債殖利率明顯轉弱...

鴻海、台達電 押長天期

蘋果新機iPhone 16將在本周發表，蘋概股提早熱身，供應鏈鴻海（2317）、台達電（2308）在新機題材帶動，上周五...

創意看旺 二檔強強滾

台股反彈逾200點，上周五上漲247點、收21,435點，盤面上高價股如創意（3443）、川湖（2059）等AI族群走揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。