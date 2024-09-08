華碩、矽力 認購有戲

台股多空震盪，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，投資人可參考華碩（2357）、矽力（6415）等，利用權證參與行情。

法人表示，台股近期走勢呈現多空角力，市場雜音包括通膨變化、聯準會利率決策動向、景氣疑慮等，短線上確實影響區域部分資金走向，進而壓抑投資信心。

華碩、矽力相關權證 圖／經濟日報提供

國泰證券建議，投資人若看好營運成長性佳的中長期優質股，股價後勢將有機會具備漲升的空間，可以透過認購權證的槓桿操作，進一步掌握漲升的行情。

華碩商用電腦銷售告捷，第2季在台灣商用桌機及筆電市場的市占均拿下第一。華碩看好，目前商用客戶對AI PC詢問度高達九成，隨著商用電腦陸續汰換為AI PC，預計2026年整體商用市場AI PC覆蓋率將超過90%。

市調機構IDC最新報告指出，華碩第2季在台商用桌機市占率達45%，商用筆電市占率31.3％，都拿下第2季銷售第一。

華碩表示，企業、學校客戶熱情支持，今年業績穩定達標，商用團隊年底前將推出獨家商務應用AI軟體，搭配Windows 11換機需求，明年成績絕對比今年好。

矽力表示，下半年庫存調整逐漸結束，大多數應用市場對於公司產品的需求將恢復正常，接下來幾季業績走勢應會恢復季節性變化，第3季可能與上一季持平到略增，第4季則會繼續成長。

矽力累計前七月合併營收100.88億元，年增23.4%；今年上半年每股純益1.66元。矽力上半年營收結構中，以消費性電子應用的38%最高，工業用產品32%，資訊產品占15%，車用占一成，網通應用則占5%。

依照過往營運軌跡，傳統上矽力第4季業績表現會比第3季增加一到二成，因為第4季大陸市場消費性電子應用需求強，公司會推新產品，客戶也為新一年的用量預做準備。國泰證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。