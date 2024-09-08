全民權證／元債20 選逾90天

美國製造業景氣續疲，就業市場數據錯綜複雜，其中美國8月ISM製造業指數不如預期，且連五個月低於50榮枯線，強化對聯準會降息期待，美國公債反彈，帶動元大美債20年（00679B）近一周上漲2.1%。

法人指出，聯準會7月FOMC會議紀要顯示，多數官員表示現階段具備降息理由，當通膨增速下降而就業數據放緩，維持基準利率不變將加深對經濟的影響；聯準會主席鮑爾先前指出，貨幣政策調整時間已到，將採一切做為預防就業市場風險。

權證發行商建議，看好元大美債20年後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，如元債20凱基42購01、元債20元大3C購01。（凱基證券提供）