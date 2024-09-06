全民權證／台泥 選逾四個月

台泥（1101）近年持續進行低碳轉型，新能源營收持續成長，法人預估，台泥下半年營收及獲利都將呈雙位數成長。

台泥台灣第2季受到地震影響出貨量，價格平穩，不過受惠成本降低獲利略增，預估下半年將延續穩健表現。台泥歐洲3月起因持股比重提升，併入集團合併報表，目前約占集團營收三到四成，今年因土耳其地震災後重建需求，以及歐洲低碳水泥布局，預估整體量、價仍將成長，對未來二到三年的看法亦保持正向。

法人分析，預期中國水泥價格仍將延續震盪走勢，新能源領域營收持續成長。

看好台泥的投資人可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。（國泰證券提供）

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