全民權證／台泥 選逾四個月
台泥（1101）近年持續進行低碳轉型，新能源營收持續成長，法人預估，台泥下半年營收及獲利都將呈雙位數成長。
台泥台灣第2季受到地震影響出貨量，價格平穩，不過受惠成本降低獲利略增，預估下半年將延續穩健表現。台泥歐洲3月起因持股比重提升，併入集團合併報表，目前約占集團營收三到四成，今年因土耳其地震災後重建需求，以及歐洲低碳水泥布局，預估整體量、價仍將成長，對未來二到三年的看法亦保持正向。
法人分析，預期中國水泥價格仍將延續震盪走勢，新能源領域營收持續成長。
看好台泥的投資人可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言