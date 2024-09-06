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宏達電、微星 四檔閃亮

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
柏林消費電子展（IFA）正熱鬧展開。 （美聯社）
柏林消費電子展（IFA）正熱鬧展開。 （美聯社）

柏林消費電子展（IFA）正熱鬧展開，微星（2377）、宏達電（2498）新品受矚目，在展覽題材帶動下，股價雙雙收紅，投資人可透過權證商品，以較低成本參與行情。

「IFA 2024」於昨（6）日起在柏林開展，AI無疑是全場焦點，微星表示，AI正快速改變世界，微星將透過創新技術，為各領域用戶提供更智能的體驗。此次展出的新品涵蓋AI筆電、智慧顯示器、電競掌機等多個產品線，顯示微星全面擁抱AI趨勢的決心。

宏達電、微星相關權證
宏達電、微星相關權證

另外微星首次跨足充電樁市場，推出直流快速充電樁、旅行充電樁，以及能源管理系統等，進軍電動車充電基礎設施市場。隨電動車市場成長，相關充電設施需求大增，微星期望藉由在硬體設計和軟體整合的優勢，展開跨域布局。

宏達電昨日在其全球HTC VIVE虛擬實境Facebook粉絲團上公布「SEE THE WONDER」新品預告，將在18日晚間公布相關訊息。

宏達電表示，宏達電虛擬實境品牌HTC VIVE致力以創新技術改變世界，持續驅動人們探索宇宙的無盡可能性。從為科學家找到控制和診治疾病的解方、引領學生深入探索世界、到為藝術家打造創作工具等，HTC VIVE不斷創造新的可能性。透過沉浸式技術，期延續人們之間的互動，以及與環境和文化間的連結。

權證發行商建議，看好宏達電、微星後續表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期60天以上相關認購權證介入。

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