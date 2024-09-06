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9月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北6日電

台北股市今天上漲247.48點，收21435.19點。9月電子期收1133.65點，上漲8.40點，逆價差7.21點；9月金融期收2028.80點，上漲12.60點，逆價差10.6點。

9月電子期以1133.65點作收，上漲8.40點，成交820口。

電子現貨以1140.86點作收，上漲16.02點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差7.21點。

9月金融期以2028.80點作收，上漲12.60點，成交514口。10月金融期以2017.40點作收，下跌2.40點，成交2口。

金融現貨以2039.40點作收，上漲18.75點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差10.6點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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