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全民權證／貿聯 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
貿聯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
貿聯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

貿聯-KY（3665）第2季財報表現亮眼，獲利大幅提升，法人給予「買進」評等，相關權證可伺機布局。貿聯今年第2季營收達130億元，年增4%，季增6%，略高於市場預期。值得注意的是，第2季每股純益（EPS）高達6.14元，較第1季的3.55元翻倍，今年上半年累計EPS已接近一個股本。

法人分析，貿聯預計未來兩年營收將年增長5%和23%，而稀釋後EPS預估可達20元及32元。毛利率則預計在2025年第4季逐步提升至近30%，而成長動能主要來自ASIC及AI伺服器的線材拉貨。

看好貿聯-KY後市表現的投資人可挑選價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）

EPS 貿聯

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