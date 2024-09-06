全民權證／達興 選逾五個月

達興材料（5234）積極切入半導體材料領域，今年上半年合併營收19.77億元，年減5.5%；毛利率36.27%，年增2.73個百分點；稅後純益2.58億元，年增3.6%；每股純益2.51元。

法人指出達興材料的顯示器業務雖然面臨面板廠商調降稼動率，但稼動率仍維持於80%左右，且達興材的配向膜開始導入客戶產線，顯示器業務下半年估計會較上半年略有成長，同時半導體產品量產中品項約五項，下半年還會有五至六項產品進入量產，下半年半導體業務營收占比可望達10%。

權證發行商建議，看好達興材料後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（統一證券提供）