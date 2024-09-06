聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／達興 選逾五個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
達興材料相關權證 圖／經濟日報提供
達興材料相關權證 圖／經濟日報提供

達興材料（5234）積極切入半導體材料領域，今年上半年合併營收19.77億元，年減5.5%；毛利率36.27%，年增2.73個百分點；稅後純益2.58億元，年增3.6%；每股純益2.51元。

法人指出達興材料的顯示器業務雖然面臨面板廠商調降稼動率，但稼動率仍維持於80%左右，且達興材的配向膜開始導入客戶產線，顯示器業務下半年估計會較上半年略有成長，同時半導體產品量產中品項約五項，下半年還會有五至六項產品進入量產，下半年半導體業務營收占比可望達10%。

權證發行商建議，看好達興材料後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（統一證券提供）

半導體 權證 顯示器

延伸閱讀

機型最輕薄！戴爾推出XPS 13 搭載新一代Intel Core Ultra 2處理器

面板王朝新篇章！業者拚轉型 電子紙成為新霸主

鴻海、技嘉 四檔有潛利

全民權證／長榮航 兩檔火熱

相關新聞

同欣電、鼎基 押逾60天

進入第3季末，法人已推估明（2025）年企業可望成長的公司，其中同欣電（6271）、鼎基（6585）股價處相對低位階，如...

期貨商論壇／原油期 保守為宜

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國8月ISM製造業指數（PMI）遜於分析師預估，且連五個月低於景氣榮枯線50；中國8月...

全民權證／達興 選逾五個月

達興材料（5234）積極切入半導體材料領域，今年上半年合併營收19.77億元，年減5.5%；毛利率36.27%，年增2....

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（5）日反彈收紅，指數齊步站穩21,100點關卡之上。期貨分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少5...

台積、雙鴻 四檔前景亮

輝達第2季財報優於預期，外資法人對輝達亞洲供應鏈抱持正向觀點，如負責晶片生產的台積電（2330）、採液冷技術相關的雙鴻（...

最牛一輪／世紀鋼靚 台新43叫好

世紀鋼（9958）在台電2期與海龍風場共588.5MW裝置容量、52支套管式水下基礎穩定交貨下，帶動第2季營運穩定走強，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。