全民權證／譜瑞 兩檔有看頭

譜瑞-KY（4966）受惠搭載AMD Strix Point與Qualcomm X Elite行動CPU平台的新筆電機種上市，USB4 retimer出貨較預期強勁，第2季營收39.11億元，季增3%、年增26%，稅後純益5.69億元，季減1%、年增33%；每股純益7.11 元。

展望未來，USB4 Retimer切入AI PC、iPad出貨續強，譜瑞-KY第3季營收上看19%，第4季隨著AI PC滲透率提升，有機會延續。自第2季底開始，公司觀察到AI PC的需求動能應能延續，可帶動第3季營收成長，第4季營收則預期與第3季相近。

投資人若看好譜瑞-KY後市，可挑選價內外20%以內、有效天期200天以上的商品入手。（元富證券提供）