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台積、雙鴻 四檔前景亮

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供
台積電、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

輝達第2季財報優於預期，外資法人對輝達亞洲供應鏈抱持正向觀點，如負責晶片生產的台積電（2330）、採液冷技術相關的雙鴻（3324）等長線前景可期，相關權證可伺機布局。

摩根士丹利（大摩）美國分析師Joe Moore基於對2025年成長預測的提升，將輝達目標價提高至150美元；半導體產業分析師詹家鴻則認為，從市場需求狀況、及相關供應鏈的出貨表現與對未來展望觀察，仍對輝達亞洲供應鏈抱持正向觀點。

儘管日前市場盛傳輝達先進晶片遞延出貨，衝擊供應鏈股價甚巨，不過詹家鴻指出，目前看來，Hopper的需求相當強勁，而市場關於Blackwell的論述及其發展狀況，將消除對遞延出貨擔憂。

此外，輝達股價在財報公布期間大幅波動，是因為對未來的展望並沒有讓市場感到驚艷，但詹家鴻認為，總體來看，仍相當看好輝達亞洲供應鏈的未來表現，對負責晶片生產的台積電等給予「優於大盤」評等。

輝達認為，希望採用液冷技術的數據中心數量相當可觀；另一方面，幾乎所有與輝達合作的CSP業者，都在部署空冷以及液冷兩種技術。

由於液冷技術的成本更低，具有更好的TCO（總體擁有成本），使得液冷在數據中心的採用前景相當廣闊，因此液冷趨勢的發展，同樣對亞洲供應鏈有利，看好雙鴻、奇鋐等台廠。

看好台積電、雙鴻等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過90天的權證介入。

台積電 輝達 雙鴻

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