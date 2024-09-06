同欣電、鼎基 押逾60天

進入第3季末，法人已推估明（2025）年企業可望成長的公司，其中同欣電（6271）、鼎基（6585）股價處相對低位階，如大盤反彈則有機會隨之走揚，權證發行商表示，因近日盤勢震盪劇烈，宜挑中長天期相關認購權證操作。

同欣電雖因CIS需求回溫略低預期，惟受惠公司產線調整效益加持，獲利年增率持續維持成長趨勢不變。第3季營收可望季增、年增，毛利率因產品組合改善上調至28.3%。展望2024年，車用CIS於下半年回溫力道略低預期。Ceramic在汽車大燈及庫存回補下營收上升趨勢不變，LEO訂單亦同步帶動RF事業上揚，整體而言，營利率年增率大於第2季轉折並延續至第4季。

同欣電、鼎基相關權證 圖／經濟日報提供

長線而言，車用CIS在ADAS及電動車滲透率逐步提升下，不僅單車CIS用量可望倍數提升，畫素亦將由現行的2-4M提升至13M，整體產業價量齊揚趨勢可期。2025年在八德新廠兩條車用CIS產線如期開出貢獻，長線獲利可望更上層樓。

鼎基第2季營收8.65億元、季增9.1%，年增32.1%，主因船期問題影響部分營收遞延認列；防爆玻璃膜客戶因內部因素，今年5月起暫停拉貨；毛利率預期成長反映微創保護套客戶需求良好，於第2季擴大拉貨，且塗層型PPF彩色膜開始交貨，高毛利品項出貨比例增加，產品組合改善；稅後純益2.25億元，季增19.2%、年增144.8%；EPS估3元。

看好相關個股的投資人，可買進價外20%至價內10%，有效天期60天以上的權證介入。