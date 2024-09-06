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期貨商論壇／元太期 動能向上

經濟日報／ 記者王皓正整理
元太科技。 記者李珣瑛／攝影
元太科技。 記者李珣瑛／攝影

元太（8069）在彩色閱讀器維持強勁需求，以及ESL庫存去化完畢，輔以四色ESL轉換潮等主力產品需求進一步提升下，有望同步推升營運動能向上；待股價指數高檔整理結束，仍有利於樂觀看待元太期貨後市發展。

元太第3季在三色轉四色需求提升下，ESL拉貨力道將明顯轉佳，且有望持續至第4季；閱讀器方面，彩色新品由於在色彩表現、翻頁速度皆有明顯改善，使得產能持續緊俏，在更多客戶導入下，下半年需求佳，客戶拉貨力道持續，2024年將逐季成長，整體而言，公司下半年營運動能將明顯優於上半年。

展望2025年，考量ESL成長趨勢明確，閱讀器隨著kaleido 3、Gallery3技術推出，在色彩顯示即翻頁速度都有明顯改善，色彩閱讀器為市場接受度大幅增加，客戶採用意願明顯提升，後續將有更多客戶推出彩色閱讀器，因此換機潮有望從2024年延續至2025年。

再由技術面來看，元太期貨8月9日以跳空長紅K突破自7月初來的橫向整理，指數沿著1日均線作為支撐向上推升，並於8月29日創股價歷史新高價位後，指數進入漲多回調修正整理，由基本面來看，考量ESL自下半年回復動能，海外專案加速進行，及彩色閱讀器帶動換機潮，長期發展仍相當正向。

（國票期貨提供）

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