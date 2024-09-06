期貨商論壇／原油期 保守為宜

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國8月ISM製造業指數（PMI）遜於分析師預估，且連五個月低於景氣榮枯線50；中國8月製造業PMI為49.1，創六個月來新低，顯示經濟動能依然疲弱。

由於北半球夏季駕駛高峰期即將結束，市場憂慮國際原油需求將下滑，OPEC+6月會議決議將於10月1日起逐步取消自願減產220萬桶的計畫，市場觀望產油國態度是否轉變下，宜保守看待輕原油價格表現。

美國7月個人消費支出（PCE）物價指數上漲0.2%，與市場預期相符，密大8月消費者信心指數終值升至67.9，為近五個月來首度回升。

歐元區8月製造業PMI 45.8，略高於初步估計的45.6，但遠低於區分擴張與緊縮的50大關。利比亞東部政府因央行行長任命問題而關閉港口，該國原油產量從7月底的每日118萬桶下降至8月底的約59萬桶。由於市場預期該國政治僵局即將解決，使得10月交割輕原油期貨4日下跌1.6%以每桶69.2美元做收。

在原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，8月30日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少2座至583座。美國石油協會（API）數據顯示9月3日當周原油庫存較上周減少740萬桶，高於市場預期的減少90萬桶，顯示美國原油需求仍然強勁。

（國泰期貨提供）