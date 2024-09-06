台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（5）日反彈收紅，指數齊步站穩21,100點關卡之上。期貨分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少5,248口、降至2.5萬口，展望盤勢，目前市場對於多空走勢尚無明確共識，宜留意回測前低可能，行情延續震盪整理。

台股昨天指數開高，早盤熱門類股全數上漲，下跌家數低於50家，但後繼無力，終場僅上漲94點，收在21,187點。

期貨部分，台指期昨天上漲243點、至21,183點，價差方面，逆價差為4.71點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超339.84億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,070口至3,218口，其中，外資淨空單減少5,248口至25,669口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少9,694口至1,193口。

永豐期貨指出，大盤量能遲未拉抬，多方動能削減，類股賣壓逐漸湧現，機器人概念股昨天更是從接近漲停殺至盤下，台股終場量能僅略高於3,000億元；展望盤勢，目前市場對於多空尚無明確共識，留意回測前低可能。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股各均線逐漸下彎，目前在台股呈現空方量價結構下，短線台股將持續測試半年線位置。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.96。VIX指數下降1.9至27.86。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。