9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲94.96點，收21187.71點。9月電子期收1124.60點，上漲14.60點，逆價差0.24點；9月金融期收2015.80點，上漲25.80點，逆價差4.85點。

9月電子期以1124.60點作收，上漲14.60點，成交998口。10月電子期以1136.65點作收，上漲26.20點，成交 1口。

電子現貨以1124.84點作收，上漲4.98點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差0.24點。

9月金融期以2015.80點作收，上漲25.80點，成交866口。10月金融期以2040點作收，上漲42點，成交4口。

金融現貨以2020.65點作收，上漲22.10點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差4.85點。實際收盤價以期交所公告為準。