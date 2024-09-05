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華通、臻鼎 押逾三個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華通、臻鼎-KY相關權證 圖／經濟日報提供
華通、臻鼎-KY相關權證 圖／經濟日報提供

市場高度期待蘋果新機iPhone 16發表，而其升級主要是在軟板，主因iPhone 16 Pro系列超廣角鏡頭與潛望式鏡頭規格升級，至於HDI板主要升級時間點為iPhone 17。本國投顧法人樂觀看待下半年iPhone 16備貨量，將帶動華通（2313）、臻鼎-KY（4958）營收成長。

據投顧法人供應鏈訪查， 2025年iPhone的AP及記憶體都將升級，預估HDI板的平均產品價格 較iPhone 16增加約20-30%，主要受惠兩大廠商是華通與臻鼎-KY。

本國投顧法人表示，今年下半年起HDI產能相對吃緊趨勢延續，主因手機、伺服器、車用、NB產品需求帶動HDI規格升級所致，5G手機對於PCB主板規格要求更為嚴謹，高階手機機種從 Anylayer HDI 升級至 HDI 趨勢確立，手機搭載 HDI 成為一大主軸，此外車用、伺服器領域搭載 HDI 需求隨之興起。

華通近期不僅有蘋果新機發表題材，還有衛星通訊題材，因低軌衛星板材目前處於新舊機種交接期，8月之後新機種可放量，新機Starlink Terminal REV 4採用的板子比舊機種面積大40%、單價也會較高，相關供應鏈將雨露均霑。

截至上半年，華通HDI稼動率約70%、傳統多層板稼動率約80%、衛星板滿載、其他板材稼動率60%。華通看好今年各產品線發展。

臻鼎-KY為全球PCB龍頭廠臻鼎-KY，今年首度參與SEMICON Taiwan 2024國際半導體展，董事暨營運長李定轉對外表示，IC載板在半導體先進製程扮演角色愈來愈重要，臻鼎有信心在2030年成為IC載板全球前五大。

權證發行商建議，看好華通、臻鼎-KY後市可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品。

iPhone 臻鼎 華通

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