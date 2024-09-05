鴻海、技嘉 四檔有潛利

台股昨（4）日創下收盤史上第三大跌點，其中科技族群成為重災區之一，但法人表示，輝達（NVIDIA）Blackwell今年第4季出貨預期符合目標，2025年AI伺服器市場將持續成長，鴻海（2317）、技嘉（2376）後市可期，相關權證可伺機布局。

投顧法人近期上修2024年下半年ODM伺服器的營收預期，增幅達到5%至8%，主因近期客戶增加了NVIDIA H200伺服器的訂單，以及一般伺服器在2024年第3季的穩健增長。

鴻海、技嘉相關權證 圖／經濟日報提供

此外，NVIDIA預計Blackwell產品將在2025年（2024年11月至2025年1月）貢獻數十億美元的收入，符合對今年第4季 ODM出貨量數百櫃GB200的預期。隨著2025年上半年Blackwell的大幅量產，全年GB200的出貨量預計將達到6萬至6.5萬櫃。

展望後市，鴻海和廣達的H系列AI伺服器訂單已增加，預計2024年下半年整體營收將上修至個位數增長。隨著2025年GB產品的完整貢獻，雲端相關業務預計將成長四到五成。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團在IC設計服務領域的發展策略正逐步明確，除了現已鎖定在汽車產業外，未來將進一步瞄準衛星產業。此外，異質整合技術一直是鴻海研發的重要方向之一。

技嘉是台積電浸沒式液冷散熱的合作夥伴，其解熱技術深獲業界激賞。技嘉擁有三種主流的伺服器冷卻方案，即液體冷卻、浸沒式冷卻和進階氣冷，可以協助導入企業的IT架構，讓企業競爭力再晉級。其中，NVIDIA在2024年發表的GB200 NVL72，即指定採用液體冷卻。

權證發行商建議，看好鴻海、技嘉等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。