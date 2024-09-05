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全民權證／美時 挑價內外20%

經濟日報／ 記者崔馨方整理
美時相關權證 圖／經濟日報提供
美時相關權證 圖／經濟日報提供

美時（1795）血癌藥物持續成長，營運展望樂觀，在擁有豐富產品線的支持下，持續展現穩定的增長潛力，法人維持「買進」建議。

法人分析，美時核心產品Lenalidomide在美市占率將持續增長。截至2024年，該產品累計出貨量已達全年預估的80%，並預計第3季達到出貨高峰。此外，Nintedanib學名藥預計將於2026年上市，市場規模約為35億美元，將為公司帶來新的增長動能。

另外，美時擁有豐富產品線，涵蓋新藥及生物相似藥等多樣化領域，預計2024年至2029年間，將推出總價值達230億美元的研發產品，後市可期。

看好美時後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數150天以上權證介入。（群益金鼎證券提供）

美時

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