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全民權證／世芯 二檔有看頭

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
世芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

世芯-KY（3661）昨（4）日受台股拉回衝擊，股價直接跳空摜破月線，終場大跌6.6%，收在2,395元；法人認為ASIC未來需求仍強勁，其今年營運將先蹲後跳，待大盤止跌反彈，股價有表現機會。

世芯為英特爾（Intel）代工Gaudi系列產品， 已於今年6月開始貢獻營收， 據估計今年Intel營收占比為個位數， 主要是受限於CoWoS產能限制， 但預估明年Gaudi3營收貢獻將不低於AWS 7奈米在今年營收貢獻，Intel明年將成為第一大客戶。營運展望方面， 世芯維持每年營收年成長率20%以上目標不變。

權證發行商表示，投資人如看好世芯-KY，可挑選價內外5%以內、150天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（凱基證券提供）

世芯 權證 營收

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