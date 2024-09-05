期貨商論壇／生技期 高點可期

美國8月ISM製造業指數低於市場預期，且連續五個月低於50榮枯線，顯示製造業活動持續收縮，引發經濟成長擔憂，拖累全球股市大幅回落。然在股市震盪劇烈下，生技產業通常被認為相對安全，其產品和服務通常屬於剛性需求，這使得生技公司更關注長期發展，而不是短期市場波動。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為22萬，而保證金為新台幣15,000元，槓桿約為15倍。

以技術面來看，臺灣生技期貨呈現高檔震盪格局，站穩月線和季線之上，且均線維持向上走升，多方架構不變，因此在跌破重要支撐季線之前，短線震盪過後仍有高點可期。（元富期貨提供）