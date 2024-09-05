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期貨商論壇／玉晶光期 有題材

經濟日報／ 記者王皓正整理
玉晶光董事長陳天慶。 聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。 聯合報系資料照

蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨登場，預期將會發表多款產品，其中又以iPhone 16系列新機最受關注。今年iPhone 16將加入Apple Intelligence的AI功能，預計帶動一波換機潮。

iPhone 16將增裝潛望式鏡頭到Pro機型，玉晶光（3406）憑藉著生產經驗，拿下潛望式鏡頭大單。玉晶光董事長稱今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期。

此外，華為將於9月10日舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天，較勁意味十足。預期華為將在新品發表會端出旗艦新機Mate70，以及要價逾人民幣2萬元有電子茅台之譽的三折機等新品，與蘋果iPhone 16系列新機一別苗頭。玉晶光為華為供應鏈之一，獲利成長可期。投資人可留意玉晶光期 （LEF）做相關操作。（群益期貨提供）

iPhone 玉晶光 華為

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