聽新聞
test
0:00 / 0:00
期貨商論壇／玉晶光期 有題材
蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨登場，預期將會發表多款產品，其中又以iPhone 16系列新機最受關注。今年iPhone 16將加入Apple Intelligence的AI功能，預計帶動一波換機潮。
iPhone 16將增裝潛望式鏡頭到Pro機型，玉晶光（3406）憑藉著生產經驗，拿下潛望式鏡頭大單。玉晶光董事長稱今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期。
此外，華為將於9月10日舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天，較勁意味十足。預期華為將在新品發表會端出旗艦新機Mate70，以及要價逾人民幣2萬元有電子茅台之譽的三折機等新品，與蘋果iPhone 16系列新機一別苗頭。玉晶光為華為供應鏈之一，獲利成長可期。投資人可留意玉晶光期 （LEF）做相關操作。（群益期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言