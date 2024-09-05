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聯電期 將納夜盤交易

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
聯電。 圖／聯電提供
聯電。 圖／聯電提供

台積電期貨於今年1月22日納入夜盤交易後，深受投資人喜愛，8月大小台積電期貨合計日均量已逾4萬口，較去年成長318%，其夜盤外資交易比重亦持續攀升。期交所昨（4）日表示，規劃於第4季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品，並將持續評估適合納入夜盤交易商品。

隨著美國經濟衰退疑慮再起，市場投資人對於經濟數據發布愈加重視，舉凡CPI、就業數據、美國聯準會主席談話等，都讓美國科技股價格隨之起落，帶動美國重要指數波動加劇。

投資人夜盤避險需求大增，今年截至8月，夜盤日均量已達54萬餘口，為夜盤上線以來新高紀錄，顯示投資人已習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

期交所表示，聯電（2303）與台積電都在全球晶圓代工產業扮演重要角色，期交所評估期貨市場及美國ADR交易狀況，且交易人結構與台積電期貨相似，聯電期貨於夜盤應有一定交易需求，故規劃於第4季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品。

另外，期貨市場自去年8月起掛牌美債ETF期貨，去年12月市場開始預期美國聯準會啟動降息循環，美債ETF期貨交易量大幅增加並持續累積未沖銷部位，市場需求旺盛。

考量美國公布經濟數據或聯準會（Fed）召開利率決策會議公布時點，經常落在台北時間半夜凌晨期間，預期夜盤時段有較大交易需求。

期交所表示，綜合評估目前已掛牌之三檔不同天期債券ETF期貨交易量、未沖銷部位及市場結構等，元大美債20年ETF期貨較有市場需求，將俟主管機關同意後，適時納入夜盤交易，投資人可即時因應行情波動調整部位，發揮期貨市場避險功能。

台積電 期貨交易 美國聯準會

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