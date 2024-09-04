9月電子期金融期齊跌

蘋果秋季發表會下周將登場，市場聚焦AI應用與iPhone新機規格升級，近日台股盤面焦點也逐漸轉移至蘋果概念股，舉凡組裝、光學鏡頭、PCB及PA等供應鏈廠商都受惠，為傳統旺季營運增添動能，相關權證也交投熱絡。

2024-09-03 23:21