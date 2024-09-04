9月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌999.46點，收21092.75點。9月電子期收1110點，下跌67.95點，逆價差9.86點；9月金融期收1990點，下跌60.20點，逆價差8.55點。
9月電子期以1110點作收，下跌67.95點，成交1151口。10月電子期以1135.65點作收，下跌41.80點，成交5口。
電子現貨以1119.86點作收，下跌60.81點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差9.86點。
9月金融期以1990點作收，下跌60.20點，成交1539口。10月金融期以1998點作收，下跌53.80點，成交22口。
金融現貨以1998.55點作收，下跌52.21點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差8.55點。實際收盤價以期交所公告為準。
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