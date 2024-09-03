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期貨商論壇／半導體30期 聚焦

經濟日報／ 記者王皓正整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

台灣半導體展登場，國際半導體產業協會同時宣布將成立「SEMI矽光子產業聯盟」，今年半導體展有五大亮點，包含先進製程、異質整合、3D IC、矽光子等，各大半導體龍頭包括台積電、聯發科、日月光等，都將參與此半導體展。而近期影響半導體走勢的AI題材更是市場所關注的焦點，國際半導體協會預測，受AI晶片需求和電子產品需求改善，明年半導體會強勁復甦。

近期半導體30期貨受AI熱度熄火下，逐漸轉為震盪走勢，後續可留意半導體展是否可有更多好消息傳出，另在技術面部分，當前半導體30指數呈現季線與月線間震盪格局，但須留意均線上若半導體30期貨向下跌破上揚的月均線，那麼也將是把所有的短期均線跌破，後續則要更加留意悲觀情緒所帶來的影響，建議投資人可多留意半導體30期貨打破震盪後的趨勢表現。

（凱基期貨提供）

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AI 半導體 期貨交易

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