期貨商論壇／生技期 避險優選

全球央行年會後，美國聯準會雖降息之路將開啟，但降息的碼數尚未確定，因此，宜留意9月18日FOMC會議的利率點陣圖、10日凌晨起的蘋果新機發表會、及美國總統電視辯論。

加薩停火談判上，雙方還沒有共識，但近期以軍在加薩地道尋獲人質遺體，使以國總工會宣布全國2日罷工，施壓總理內唐亞胡立即達成停火和釋放人質協議，但目前為止，沒有進一步回應。

從9月來觀察國際事件最重要的是，18日開始全球央行陸續召開的貨幣政策會議，其中需留意美國未來降息路徑、日本升息步調、還有台灣因房地產對信用的管制，將影響未來台股走勢。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。

（永豐期貨提供）

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