台指期 弱勢震盪格局

股期雙市昨（3）日回檔修正，指數齊步失守22,100點關卡。分析師表示，現階段期現貨呈現逆價差，外資淨空單減少3,209口、降至3.7萬口。展望盤勢，由於技術面弱勢，以震盪格局看待，操作宜以短線為主，行情延續區間整理態勢不變。

台股昨天持續量縮整理，加權指數終場下跌142點，收在22,092點，成交量2,897億元；期貨部分，台指期昨天終場下跌142點至22,070點，價差方面，逆價差為22.21點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超59.15億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,381口至12,824口，其中，外資淨空單減少3,209口至37,243口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是減少1,248口至17,906口。

永豐期貨指出，指數進行三周的量縮整理，走勢於月線與季線間震盪，留意短線台積電（2330）表現。目前台積電已跌破各期均線，由於均線糾結，若未能一次站上均線，恐拉低指數打第二隻腳。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守悲觀格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股量縮整理格局不變，目前在台股VIX逐漸走低下，短線台股仍以保守格局看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.9下降至0.87。VIX指數下降0.2至20.98。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。