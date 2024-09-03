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全民權證／長榮航 兩檔火熱

經濟日報／ 記者高瑜君整理
長榮航相關權證
長榮航相關權證

長榮航（2618）受惠航空貨運業營運暢旺，法人看好後市營運。例如科技業大咖客戶台積電、友達等9月起陸續釋出定期標案，貨代業者全力搶標，價格有望調升。

法人指出，以貨運價格來看，在AI帶動電子消費商品需求增溫下，貨運價格有機會呈現小幅調漲，有利於航空公司近期營運。在貨運營收市場中，由於機腹艙與貨機運力供給持續投放，市場報價呈震盪格局；另外，客運營收部分則保持高檔，惟隨新機投放與廉航分食台灣航空市場，預計產業下半年的成長性可能逐步放緩。

權證發行商建議，看好長榮航後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

權證 長榮航

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