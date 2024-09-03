全民權證／美利達 選逾180天
美利達（9914）在第2季終結營收連四季衰退惡夢，主因歐美下游庫存去化接近尾聲，台灣廠結束降載生產，同時中國市場維持高速成長，法人預期後續營運有望逐季走揚。
法人對美利達後市看好有四大原因，一是歐美市場庫存調整完畢，稼動率提升。二是中國比重提高。三為高階車銷售表現較佳，且旗下選手於奧運奪牌，對後續公路車銷售應有幫助。第四則是Specialized（SBC） 促銷減少。除經營自有品牌Merida，也替SBC代工，同時握有其35%股分，故SBC的銷售利潤會影響美利達的關聯企業及合資利益。
權證發行商表示，投資人如看好美利達，可挑選價內外10%以內、180天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（統一證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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