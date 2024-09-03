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全民權證／元太 押價內外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
元太相關權證
元太相關權證

元太（8069） 今年第2季在營收大幅優於預期下，稅後純益20.2億元，季增52.3%；每股純益（EPS）1.76元。

元太7月營收30億元，月增8.7%，創近19個月單月新高，展望第3季受惠ESL庫存去化完畢，輔以四色轉換潮，預期ESL營收呈雙位數季增，同時在EPD彩色新品推出下，預期營收持續增長。

雖ESL上半年表現低於預期，全年營收也可能衰退，不過受惠多款EPD新品推出且受市場好評，帶動整體營收逆勢增長。元太電子紙長期趨勢明確，2025年迎接新成長動能，電子紙將受惠ESG長期趨勢與大尺寸化趨勢明確，元太身為行業龍頭將率先受益。

投資人若看好元太後市，可買進價內外15%以內、有效天期200天以上的權證。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

元太 營收 電子紙

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