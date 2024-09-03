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全新有戲 挑逾五個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

蘋果將在下周舉行新品發表會，市場關注將推出具備AI功能的iPhone 16系列，全新（2455）在內的蘋概股也將迎來新商機。發行券商建議，看好個股後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人認為，雖然中國大陸手機市場需求降溫，以至於全新第3季的營收展望受影響，不過，觀察美國消費性電子廠近期釋單狀況，法人預期全新相關出貨量將逐月增加，為推升近期營收走高的主要動能。

除此之外，韓國、大陸手機品牌廠2025年第1季新機相關零組件營收將於今年第4季起挹注，預估第4季營收高於第3季，換言之，7月營收有機會即為今年下半年的營收低點，尤其美國消費性電子廠下半年智慧新機銷售狀況因首度搭載AI功能而備受市場期待，若確定能熱銷，則將再為全新第4季營收平添動能。

另一方面，法人看好今年下半年全新的毛利率高於上半年，原因在於光電產品出貨展望轉佳，動能主要來自資料中心相關訂單，美國客戶800G短距接收端、台灣客戶800G中長距接收端產品的終端客戶為二家美國大廠，並且400G發射端結合接收端產品的終端客戶則為另一家美國大廠，在各家CSP積極布建基礎建設的產業趨勢下，出貨目標持續調升。

權證發行商指出，看好全新後續表現的投資人可買進價外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

營收 美國

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