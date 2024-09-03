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台光電、臻鼎 四檔風光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台光電。 聯合報系資料照
台光電。 聯合報系資料照

蘋果iPhone 16等新品下半年將陸續上市，市場傳出蘋果要求iPhone供應商準備約8,800至9,000萬支零件，消費電子也進入傳產旺季，預期帶旺PCB上下游營運增溫。台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）後續業成長可期，權證發行商表示，可利用相關認購權證參與操作。

臻鼎-KY第2季營收324.11億元，創歷年同期次高；稅後純益為6.67億元，歸屬母公司淨利4.86億元；每股純益（EPS）0.51元；累計上半年營收649.22億元，創歷年同期次高；稅後純益21.03億元，歸屬母公司淨利14.63億元；EPS為1.55元。

隨著手機導入更多AI應用，各式PCB須做出相對應的調整，中長期可望帶動產品規格升級與用量提升。

臻鼎在高階PCB板方面擁有業界最完整的產品應用布局，無論是AI手機、AI PC、AI伺服器、AI智能車用板及AIoT等，皆逐步通過客戶認證並配合客戶量產時程，目標明年合併營收能再創新高。

台光電7月營收月增10.2%至57.81億元。營收月增主要因為H系列AI伺服器出貨仍持續增加，且近期因新系列產品有出貨遞延的疑慮，使客戶增加對於舊款產品的拉貨需求，而台光電作為H系列產品的領導供應商，則有望額外受惠。

此外，隨著AI晶片產能的持續增加和雲端服務業者投資態度仍較為積極，預估整體AI伺服器出貨將年增逾二成，外加運算能力的提升將促使所用的板材需要升級，使相關基板市值可年增逾五成。消費性、資料中心、車用產品需求有望谷底回溫，且衛星通訊仍將保持較高的成長幅度，故預估台光電2025年營收年增6.6%。

看好台光電、臻鼎-KY等蘋概股後續表現，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。

AI 台光電 營收

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