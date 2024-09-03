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鴻海、大立光 認購夯

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
鴻海。 路透社
鴻海。 路透社

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蘋果秋季發表會下周將登場，市場聚焦AI應用與iPhone新機規格升級，近日台股盤面焦點也逐漸轉移至蘋果概念股，舉凡組裝、光學鏡頭、PCB及PA等供應鏈廠商都受惠，為傳統旺季營運增添動能，相關權證也交投熱絡。

iPhone 16即將在美國時間9月9日問世，iOS 18作業系統也將開放更新，被市場視為蘋果近年來智慧型手機軟硬體最重要的一次升級，市場關注AI應用與iPhone新機規格升級；法人看好供應鏈廠商營運，鴻海（2317）、大立光（3008）等大型蘋概股最受注目。

蘋果概念股相關權證
蘋果概念股相關權證

台股近期持續橫盤震盪，盤面焦點放在題材股上，人工智慧（AI）相關題材持續話題不斷。而隨著Google的Gemini、Meta公司的LLaMA等生成式人AI模型發展速度日新月異，蘋果有意透過這次發表新品鞏固在科技霸主的地位。

花旗銀行分析師Atif Malik已搶先將蘋果列為「2025年AI首選股」，並給予「買進 」 評級，目標價訂255美元。摩根士丹利分析師Erik Woodring也樂觀表示，Apple Intelligence將釋放被壓抑的iPhone需求，並且明顯加速換機周期。Counterpoint Research資深分析師Harmeet Singh Walia則指出，具備生成式AI功能的智慧型手機，市占率將從2024年的兩成以下，提升至2028年的五成以上。

分析師指出，蘋果今年秋季新產品發表會，預期此次新品發表會中將發表iPhone 16、新款 Apple Watch與AirPods 4等新產品。

儘管新品項目不少，但市場最關心的還是智慧型手機。本國投顧法人表示，市場看好iPhone 16系列新機導入Apple Intelligence，有望驅動消費者換機需求，加上潛望式鏡頭將增裝至pro機種，有望帶動今年下半年iPhone出貨量重返成長，蘋果新機概念股後市有表現空間，鴻海、大立光等蘋概股可留意。

對於iPhone 16的準備量產工作，鴻海董事長劉揚偉日前在集團中元普渡時雖不評論單一客戶與產品，但他表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機進入旺季，其他產品也是一樣。

權證發行商建議，看好鴻海、大立光等蘋概供應鏈表現的投資人，可布局價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證參與行情。

iPhone 智慧型手機 蘋果概念股

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