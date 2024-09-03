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繼台積電後 聯電個股期貨第4季納入夜盤 金管會曝「2原因」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

台積電（2330）之後，個股期貨夜盤再添生力軍！考量雲端運算及人工智慧（AI）之世界浪潮興起，半導體產業為全球矚目焦點，金管會證期局3日宣布，第四季將把聯電（2303）個股期貨納入夜盤交易， 成為第2檔掛夜盤的個股期貨，以吸引外資持續參與台灣資本市場。

金管會證期局主秘尚光琪解釋，第一，基於半導體產業成為全球注目焦點，聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電ADR交易量大，第二，夜盤避險交易重要性與日俱增，自然人與外資積極參與，夜盤走勢及交易資訊對期貨、現貨市場次日開盤具參考性，納入夜盤可以有效吸引外資持續參與台灣資本市場。因此，期交所廣納外界建議及實務需求，進一步新增聯電個股期貨商品，納入夜盤交易。

她解釋，納入夜盤交易後，聯電期貨交易時間將會延長，將更具國際市場競爭力，假設夜間美股有劇烈波動或出現重要事件，投資人可以在期貨市場夜盤交易避險或是調整部位，可以更有效應對市場波動，並同步參考聯電 ADR走勢。

尚光琪指出，今年1月22日，台積電個股期貨納入夜盤交易後，上線迄今交易量及流動性良好，根據證期局公布數據，台積電個股期貨納入夜盤後，日均量逐月增長，截至8月，日均量顯著提升，大台積電期貨達4000口，小台積電期貨則達1.4萬口。

目前國內共有六檔股票在美國ADR掛牌，包括台積電、聯電、日月光、友達、中華電以及南茂。其中，台積電、聯電、日月光以及中華電ADR，在美國紐交所掛牌，南茂ADR則在NASDAQ掛牌，友達ADR則在OTC交易。

台積電 期貨交易 聯電

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