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吸引外資參與資本市場 今年第4季聯電期貨納夜盤交易

中央社／ 台北3日電

隨人工智慧（AI）浪潮興起，半導體產業成全球矚目焦點，考量聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電ADR交易量高，金管會今天宣布今年第4季聯電期貨將納入夜盤交易，交易人屆時將可於期貨夜盤即時交易避險或調整部位。

近年因國際政經情勢快速變化造成全球市場波動，交易人透過夜盤調整部位或避險需求殷切，期交所今年1月22日將台積電個股期貨納入夜盤交易，上線至今交易量及流動性良好，自然人與外資積極參與。

金管會證期局主秘尚光琪今天在例行記者會宣布，考量雲端運算及AI浪潮興起，全球聚焦半導體產業發展，聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電ADR交易量高，因此決議今年第4季將聯電期貨納入夜盤交易，可望提供交易人因應夜間美股波動或重要事件，於期貨市場夜盤即時交易避險或調整部位。

待聯電期貨納入夜盤交易，交易時間延長為上午8時45分至下午1時45分、下午5時25分至上午5時，更具國際市場競爭力，並可望吸引外資持續參與台灣資本市場。

尚光琪表示，未來金管會將督導期交所持續研議適時增加商品標的納入夜盤交易，並強化金融監理框架，建立穩健證券期貨市場，吸引外資為台灣資本市場注入活水，提升資本市場韌性與競爭力。

期貨 聯電

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