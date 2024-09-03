台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

台股3日開盤指數為22,240.11點，上漲5.01點。台積電（2330）開平盤價948元。

群益投顧表示，前波強勢的機電、營建、電子零組件股中，不少波段強漲股，昨日早盤衝高後，見到大幅震盪回檔走勢漲多股呈現遭遇逢高調節賣壓漸重態勢。而波段弱勢的航運、塑化，昨日則逆勢直接開低走低，資金未見積極轉移輪動作價企圖。

操作題材可留意：

1.生技股─甫於8月底登場的行政院2024生技產業策略諮議委員會議(BTC)，聚焦智慧創新、生醫永續,及健康台灣三大議題。此前，總統賴清德親自領軍成立「健康台灣推動委員會」，並擔任召集人。行政院長則在此次BTC開幕時致詞表示，將透過政策、

法規、資金及人才培育，為台灣生技產業揮出全壘打。

2.國際半導體展登場─國際半導體展9月4-6日登場，相關題材受惠股股價動加大、強弱轉趨分歧。受惠台積電預計在國際半導體展中與日月光投控（3711）等組成矽光子產業聯盟的相關「矽光子概念股」，股價強弱亦趨於分歧，營運連六季虧損的聯亞（3081）股價連四交易日飆漲，引市場關注。

美股2日因勞動節休市。將公布8月ISM製造業PMI，美銀大轉向看多商品看空美債，指出若ISM製造業指數大於49，或將把30年期債券收益率推高至4.3%以上。股市關注影響9月19日FED利率會議的最後三個重要經濟數據，分別是9月6日的非農就業、失業率及9月11日消費者物價指數CPI與9月12日的的生產者物價指數。

三大法人周一集中市場合計賣超145.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超127.9億元，投信買超50.9億元，自營商（自行買賣）賣超4.9億元，自營商（避險）賣超63.7億元。

永豐期貨說，台指期下跌106點至22,212點，逆價差為23.1點。籌碼面部分，三大法人賣超177.86億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加766口至15,205口，其中外資淨空單增加898口至40,452口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,215口至19,154口。