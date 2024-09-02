全民權證／旺宏 選逾五個月

旺宏（2337）獨家供應日本遊戲機大廠任天堂的唯讀記憶體（RM），本季業績將較上季倍增，伴隨任天堂Switch系列掌機將大改款，對記憶體容量需求大增，挹注旺宏訂單持續熱轉。

任天堂Switch系列上市至今超過七年，任天堂先前已揭露，會在本會計年度（2025年3月底為止）發表接替Switch的新機。業界盛傳，新機將搭載磁性Joy-Con控制器及8英LCD螢幕，也可能配備60瓦充電器，亦即新機可支援快充，預料將再掀起一波熱潮。法人看好旺宏迎來遊戲機耶誕拉貨潮，，挹注下半年營收顯著回升。可挑選價內外程度在5%以內、距到期日五個月以上之權證進行操作。（國泰證券提供）

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