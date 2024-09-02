全民權證／貿聯 挑價內外5%

貿聯-KY（3665）成長動能主要來自特定應用積體電路（ASIC）及人工智慧（AI）伺服器的線材拉貨，將進一步刺激連接器與線材需求，本國投顧法人預估其毛利率在明年底有望攀升至近30%。

貿聯-KY近期AI伺服器設計報捷，連接線材在伺服器市場TAM大幅提升，車用也出現谷底復甦，電器則持續與Dyson密切合作，等待終端消費回溫，各類應用除車用外，今年都有望上升與持平。法人分析，HPC及在資本設備和客製化（TMP）業務將啟動下一波多年的成長態勢。

權證發行商表示，如看好貿聯-KY，可挑選價內外5%以內、150天期以上的權證，靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）

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