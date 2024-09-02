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全民權證／聯亞 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者高瑜君整理
聯亞相關權證
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聯亞（3081）8月大漲42.2%，昨（2）日股價再漲8.2%，收189.5元，創下近兩年新高價。主因台積電、日月光投控等廠將在本周國際半導體展中組成矽光子產業聯盟，帶動盤面上的矽光子族群多頭火力續航。

法人指出，聯亞第3季受惠大陸地區電信相關需求好轉，美國的主要矽光客戶，也為建置AI相關的資本支出的需求，出貨金額持續成長，現階段使用在AI應用是800G規格或兩組400G規格共同運作達到800G的速度，目前最高階產品則要到第4季才升級至1.6T的版本，所以從5月開始進入產品轉換周期，預期2025年轉虧為盈。

若看好聯亞後市，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 聯亞

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