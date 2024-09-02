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光寶科、材料 四檔夯

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
光寶科、材料-KY相關權證
光寶科、材料-KY相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考光寶科（2301）、材料-KY（4763）等個股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

光寶科受惠AI PC帶動高端電源，加上遊戲機電源出貨增速，雲端電源與液冷系統新產品出貨帶動，下半年業績逐季增長，第4季營運攀全年高峰。

光寶科專注中長期營收成長和高進入門檻的領域，如綠色資料中心、潔能運輸、高效能基礎設施等IOE領域，並策略性投資聚焦與公司業務互補項目，有助於提升業務規模、系統整合的產品與技術、智財權等。

第2季光寶科營收332.85億元，季增15.7%，年減10.7%；稅後純益31.15億元，季增30.8%，年減25.8%，每股純益（EPS）1.36元。累計上半年稅後純益77.23億元，年減10%，EPS為2.4元。

至於材料-KY，展望下半年，該公司7月交出14.03億元的創新高營收成績，月增34.4%，年增52.2%；前七月營收82.12億元，年成長69.3%，也創同期新高，在絲束維持價量熱銷走勢下，營運進一步上攻可期。

產能規劃方面，7月有約9,000噸絲束新增年產能陸續加入投產，2025年1月預計再擴充9,000噸絲束新產能，屆時，絲束總產能將達到5.5萬噸，穩居全球前五大絲束廠。

醋片部分，正在擴建醋片新廠，年產能3.5萬噸，預計明年第2季完成，屆時醋片總產能將倍增。公司也規劃前進東協設廠，擬與當地大型菸草公司洽談合資，以印尼廠年產1萬噸進行規畫。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證入手。

光寶科 營收

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