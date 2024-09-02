智邦、正基 押長天期

台股開高走低，由一度漲逾170點轉為下跌32點作收，收在22235點，成交金額縮至2861.95億元，盤面上如智邦（2345）、正基（6546）等網通族群紛紛逆勢收紅。發行券商建議，對於網通族群偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

智邦、正基相關權證

由於AI應用帶動資料中心業務與投資強勁成長，資料高速傳輸技術更重要，國際網通晶片大廠邁威爾（Marvell）上季財報與最新財測也優於預期，帶動相關台廠股價表現。

法人指出，隨著AI、高效運算HPC及愈加複雜的雲端架構與資安需求上漲，傳統系統的CPU和GPU已逐漸無法在符合經濟效益與維持能耗效率，國際大廠紛紛紛紛推出資料處理器（DPU），分擔CPU和GPU工作量，同時，DPU在AI應用領域的自動化和可擴充性也扮演關鍵角色，為了承擔更多責任，最初只是為了網路連線、儲存和提升安全性設計的DPU也需要進一步升級。

法人指出，正基新加入的美系網通客戶於今年第1季開始貢獻營收，將持續成長。此外，5G相關產品已在開發階段，因與客戶開發仍需時間，最快將於第4季開始出貨，主要營收貢獻將落於2025年。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日120天以上的智邦、正基相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。