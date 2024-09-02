期貨商論壇／永續期 操作靈活

經濟日報／ 記者王皓正整理
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

近期台股處於量縮盤整格局，尚未出現明顯漲跌趨勢。後續關鍵將在本周五（6日）公布的非農數據，將影響聯準會（Fed）在9月會議的降息碼數是1碼或是2碼。投資人若想藉此機會參與行情，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」。

該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。

美股財報季尾聲，儘管輝達本季營收表現依然亮眼，對於市場關心的下一代晶片Blackwell狀況，也表明已修正完成，並將在第4季開始生產販售，但由於下季財測展望並未大幅優於預期，因此盤後股價重挫。本季華爾街對於美國科技股財報審視更為嚴謹，財測展望的門檻也更高，故在此情況下，科技股上漲壓力更大。

總經部分，美國調整後Q2 GDP，修正值3%，高於預期和前值的2.8%，本次上修的主因為消費者支出上修；加上同日公布的初領失業救濟金人數持續下降，顯示美國經濟仍有韌性，緩解市場的衰退擔憂。通膨部分，PCE數據也略優於預期，顯示整體通膨的降溫持續。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 科技股 美國經濟

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