期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

台股目前仍受制於季線壓力，量能萎縮，市場追價信心不足，目前仍面臨季線反壓，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場的眾多利空以及台指的空方趨向恐衝擊台積電（2330）期貨近期表現；觀察盤面有部分解套賣壓出籠，搶短籌碼也出現獲利了結，預期台積電期本波在反彈上漲逼近8月高點後，可能回測，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國商務部公布7月核心PCE年增2.6%，略低市場預期，使得聯準會9月啟動降息將建立經濟仍處在穩固的基礎上，有助減緩市場對經濟可能面臨衰退與及直接降息2碼的擔憂。不過，美國7月個人收入成長增幅仍低於支出增幅，且儲蓄率為新冠疫情以來首次降至3%以下，顯示美國消費者未來支出動能可能出現下滑，目前美國經濟動能尚未擺脫衰退疑慮，連帶牽動美股、台股氣氛。

綜合技術面、籌碼面，台股呈現量縮，外資在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台股目前季線上檔有壓，上面較大壓力點在季線以及季線附近的缺口，加上月線下彎，及外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。本周要關注8月非農就業數據，其中聯準會降息態度，料將影響台股後市表現。（富邦期貨提供）

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