台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（2）日開高走低，指數齊步回測22,200點關卡支撐。分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加898口、攀升至4萬口，展望盤勢，預期將維持量縮震盪，建議減少資金的追高比例。

現貨與期貨行情方面，美國核心PCE年增率低於預期，且密大消費者信心數據上修，加深經濟軟著陸的預期，在非必須消費龍頭亞馬遜和特斯拉的帶動下，美股上周五全面走高，其中道瓊再創歷史新高。

傳聞英特爾可能分拆產品設計與晶片製造業務，以及取消部分工廠項目，導致股價單日暴衝9.5%，也帶動費半上漲2.58%。

美股周一因勞動節休市一天。台股方面，昨天指數量能再度量縮，上周五的量增僅受MSCI調整影響，由於整體量能的不足，資金持續從高位階族群轉向輪動至低位階，加權指數昨天下跌32點，收在22,235點。

期貨部分，台指期下跌91點至22,227點，價差方面，逆價差為8.1點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加766口至15,205口，其中，外資淨空單增加898口至40,452口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加3,215口至19,154口。

永豐期貨指出，根據目前資金流向判斷，市場尚未凝聚共識，指數貢獻點數部分僅剩下金融股撐盤，預期非農經濟數據出爐前，盤勢將維持量縮震盪。操作上，建議投資人減少追高比例，套牢機率相對較高。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守悲觀格局，整體籌碼面保守悲觀格局。技術面上，台股VIX持續探低，目前在壓縮三角收斂態勢不變下，短線台股依舊保守格局看待。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500點; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,500點。