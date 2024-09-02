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9月台股期指跌91點

中央社／ 台北2日電

台北股市今天終場跌32.99點，收22235.10點。9月台指期以22227點作收，下跌91點，與現貨相較，逆價差8.1點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，9月期貨22318點、10月期貨22316點。

台股今天終場跌32.99點，收22235.10點，成交金額新台幣2861.94億元。

9月台指期貨以22227點作收，跌91點，成交7萬2167口；10月期貨以22210點作收，跌106點，成交361口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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