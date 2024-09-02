期貨商論壇／京元電期 有看頭

京元電子（2449）在全球半導體產業鏈扮演著關鍵角色，尤其是在高性能計算（HPC）、人工智慧（AI）、網路通信等領域，為眾多國際知名客戶提供高品質測試服務。

京元電子上半年淨利潤達33.8億元，每股盈餘（EPS ）為2.68元，表現優於市場預期。展望下半年，隨著AI和HPC訂單的持續增長，整體營運有望進一步提升。

在資本支出與產能擴張方面，為應對未來增長需求，尤其是AI和HPC領域的強勁訂單，京元電子董事會決定將2024年資本支出從原先規劃的87.79億元提升至138.28億元，增幅達57.51%。此次資本支出主要用於滿足AI和HPC晶片測試的需求。特別值得注意的是，新增資本支出中的60%將直接用於測試設備的更新與擴展，顯示對未來幾年業務增長的強烈信心。

京元電子目前已成功抓住AI測試領域的重要客戶訂單，其中AI相關業務在今年營收中的占比預計將達到15%以上，且隨著客戶訂單持續增加，預計明年比率有望進一步提升至30%。法人預期，隨著HPC產品需求的不斷增長，京元電子下半年的產能利用率將進一步提升，帶動毛利率達到37%。

京元電子憑藉其在AI和HPC測試市場的領先地位、強勁的財務表現和積極的產能擴張策略，成為半導體行業中一支值得長期關注和投資的優質標的。（兆豐期貨提供）

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