期貨商論壇／黃金期 偏多操作

美國7月消費者物價指數年增2.9%，低於經濟學家預測的3%，7月生產者物價指數年增2.2%，低於市場預期的2.3%，數據表現疲軟增幅低於預期；另外就業人數下修，數據迫使聯準會面臨9月降息的壓力。美元持續走弱，加上中東地緣政治局勢反覆，引發資金避險需求，黃金價格再度創下歷史高點。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至8月29日為止，黃金持有量持續增加至856.12公噸。回顧今年以來的表現，從3月黃金價格噴出後，6 月中旬起持有量從低檔的825.31公噸開始緩步增加，迄今增幅約3.7%，基金持續進場作多有利於金價表現。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼變化，截至8月20日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較上周大幅增加2.39萬口，達29.1萬口。代表在近日價格衝高後劇烈震盪的過程中，非商業交易人多單有進場加碼的動作，持倉部位再創新高，買方氣勢旺盛有助黃金價格上漲。

回顧今年以來走勢，3月金價從2,000美元急漲，隨後4月再度飆升到2,300美元之上，5月起在2,300~2,500美元間橫盤整理月，中間雖然隨全球金融市場及地緣政治影響呈現劇烈震，但指標MACD始終在0軸以上維持多頭氣勢，近日KD轉強且價格創下歷史新高，短線多方力道顯現，黃金價格後勢依舊看好，有持續上漲空間。（華南期貨提供）

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