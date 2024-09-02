台指期 短線區間震盪

台股上周五（30日）上漲66點、收在22,268點。期貨商表示，台股續作三角壓縮型態，目前在支撐壓力逐漸靠攏下，短線持續以區間震盪整理格局看待。

台指期上周五上漲151點、至22,318點，正價差為54.91點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,312口至14,439口，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少387口至15,939口。

外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為三千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,500 點； 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.98，VIX指數下降1.38至21.72，外資台指期買權淨金額-0.31億元、賣權淨金額1.46億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，近期資金輪動相當快速，資金動能不足的狀況下，未出現能帶動指數的主流族群，台指短線維持整理格局。

群益期貨表示，外資期現貨略為悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局，短線台股持續以區間震盪整理格局看待。

元富期貨認為，台指期上周五開高震盪，台積電等權值股熄火，在金融股撐盤下，指數站上短期均線，終場以十字K棒作收，周線收紅，月線則是留下長下影線。目前指數持續位於月線、季線之間橫盤整理，在量能放大並突破季線關卡前，預計維持震盪走勢。