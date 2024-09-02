台積、聯發科 挑長天期
機構投資人預期下半年智慧手機換機潮需求將啟動，因此對智慧手機相關投資標的持謹慎樂觀態度，並喊買台積電（2330）、聯發科（2454）等相關供應鏈，相關權證可伺機布局。
全球智慧手機市場7月穩定增長，整體智慧機銷售年增5.6%。瑞銀亞洲科技技術研究主管高多斯表示，看好下半年智慧機市場前景，台系供應鏈喊買台積電、聯發科兩大台廠，分別給予目標價1,120元、1,550元。
觀察7月全球智慧機銷量達9,570萬支，為連續第三個月年增。展望後市，iPhone新機即將上市，法人預計iPhone 16下半年生產量將達8,600萬支，年增10%。
此外，iPhone銷售也穩定增長，已連續第二個月正成長。法人指出，根據最新數據，iPhone銷售量年增達3.4%，較6月的1.2%提升，顯示持續回暖趨勢。
法人分析，蘋果已在AI伺服器端開始進軍，以安謀（Arm）架構半客製化形式，打造自行研發的AI運算處理器。另外，除雲端運算需求大幅增加，終端裝置也開始出現邊緣運算需求，蘋果以台積電3奈米製程打造的M4系統單晶片，以小晶片（Chiplet）方式整合功能強大的神經網路引擎（Neural Network），雖然整合方式與前一代大同小異，但運算速度將可望是先前的一倍。
權證發行商建議，看好台積電、聯發科後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過100天的相關權證，參與個股行情。
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