力旺、嘉澤 四檔馬力強

台股技術面呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」格局，近日持續量縮整理，但力旺（3529）、嘉澤（3533）等高價電子股仍由多頭掌握發球權，股價姿態頗高，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

力旺、嘉澤相關權證

力旺第2季因新台幣兌美元匯率貶值助攻，整體獲利優於市場預期，法人表示，第3季營收動能延續，預估可望季增約14%、年增29%，主要是受惠強勁晶圓廠晶片廠需求，權利金亦來自新案轉量產。

展望下半年營運，法人表示，力旺隨新產品進入量產，將帶動權利金逐季成長，現有業務方面，除因應客戶OLED顯示器驅動IC產品發展路線，NeoFuse在高壓製程亦準備朝FinFET技術發展。

法人分析，NeoPUF為力旺力推的資安應用IP，目前PUF累計60個設計定案，預期2025年權利金有機會開始貢獻，至於人工智慧（AI）相關應用主要來自運算安全解決方案、SRAM／DRAM修補方案，預計第一個3奈米客戶將於下半年挹注營收。

嘉澤第3季除受惠桌機及筆電出貨增加外，伺服器CPU插槽，以及英特爾Eagle Stream與超微Genoa／ Bergamo等新平台銷售持續攀升，亦帶動伺服器相關營收成長，法人預估單季營收可望季增約5%，營運動能不墜。

權證發行商指出，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。力旺相關權證包括力旺凱基45購01、力旺兆豐43購01；嘉澤相關權證有嘉澤凱基43購02、嘉澤國泰43購01。